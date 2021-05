Anna van der Breggen heeft zondag de Gran Premio Ciudad de Eibar op haar naam geschreven. De 31-jarige renster rekende in de lastige eendagskoers in Spanje op de slotklim af met Annemiek van Vleuten.

Van Vleuten plaatste meerdere aanvallen op de klim naar het Santuario de Arrate (4,3 kilometer à 8,8 procent), maar ze kwam niet weg. Van der Breggen counterde en sloeg wel een gat.

De regerend olympisch en wereldkampioen had op de streep een voorsprong van zestien seconden op Van Vleuten. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde als derde op 42 seconden. Lucinda Brand was op de vierde plek de derde Nederlandse.

Voor Van der Breggen is het haar derde overwinning van het jaar, na zeges in de Omloop Het Nieuwsblad en de Waalse Pijl. Ze reed in het Baskenland haar eerste koers sinds haar vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik van drie weken geleden.

De GP Ciudad de Eibar is geen WorldTour-koers. Het is de derde eendagsrace in Spanje in een periode van vier dagen. Van Vleuten won donderdag de Emakumeen Nafarroako Women's Elite Classics en eindigde zaterdag als derde in de door de Cubaanse Arlenis Sierra gewonnen Navarra Women's Elite Classics.