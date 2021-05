Matej Mohoric is zondag uitgevallen in de negende etappe van de Giro d'Italia. De Sloveen kwam in de openingsfase zwaar ten val in de afdaling.

Het ging al na 40 kilometer koers mis bij de afdaling van de Passo Godi, de eerste klim van de dag. De 26-jarige Mohoric nam de bocht te scherp en vloog over de kop, waarna zijn fiets zelfs in twee stukken brak.

Mohoric leek op het eerste gezicht niet zwaar gehavend, want de renner van Bahrain-Victorious stond direct weer op. Even later moest hij toch weer gaan zitten en werd hij op een brancard naar een ambulance gedragen.

Mohoric heeft een hersenschudding, meldt de teamarts van Bahrain-Victorious. Scans in een ziekenhuis moeten uitwijzen of hij meer schade heeft opgelopen.

Eerder deze Giro zag Bahrain-Victorious Mikel Landa al uitvallen. De kopman kwam woensdag in de finale van de vijfde etappe hard ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen en meerdere ribben.

Mohoric bezette voor aanvang van de negende etappe de 49e plek in het algemeen klassement op 22 minuten en 53 seconden van klassementsleider Attila Valter.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de harde val van Matej Mohoric te zien.