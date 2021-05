Nog 89 km - Ook de nieuwe vluchtpoging met Mollema is mislukt. Nu probeert de Brit Simon Carr het weer. We hebben nog geen moment rust gehad in de eerste 70 kilometer.



Ondertussen rijden onder anderen Dylan Groenewegen en Tim Merlier in een groep van een man of twintig achter het peloton. Het is niet bekend hoe groot het verschil is.