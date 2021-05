Nog 121 km - De kopgroep is uitgebreid naar vijftien door een uitbraak in het peloton. Ruben Guerreiro (EF-Education-Nippo), Michael Storer (Team DSM), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) zijn aangesloten. De Italiaan Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) is ook nog in de achtervolging.