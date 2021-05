De tiende etappe van de Giro d'Italia geeft de klassementsmannen maandag wat ruimte om op adem te komen na het klimgeweld van zondag. De slechts 139 kilometer lange rit van L'Aquila naar Foligno begint weliswaar met wat klimwerk, maar kent een volledig vlakke finale en lijkt daarom een prooi voor de sprinters.

Na het weekend van aanvallers en klassementsrenners is het woord vandaag waarschijnlijk weer aan de sprinters. Het begin van de etappe gaat weliswaar omhoog en op zo'n 45 kilometer van de finish moet er nog een klimmetje bedwongen worden, maar de eindfase van de etappe is volledig vlak.

De rol van topfavoriet zou maandag voor Caleb Ewan zijn geweest na zijn sprintzeges in de vijfde en zevende etappe, ware het niet dat de Australiër zaterdag afstapte met een knieblessure. Dat biedt kansen voor onder anderen Tim Merlier, die de tweede etappe op zijn naam schreef, en voor Dylan Groenewegen.

Groenewegen kan tot nu toe echter niet overtuigen in de massasprints. In zijn eerste koers sinds zijn terugkeer in het peloton belandde de Amsterdammer nog niet op het podium. Wellicht kan hij in deze etappe zijn slag slaan.

Het profiel van de tiende Giro-etappe Het profiel van de tiende Giro-etappe Foto: Giro d'Italia

Laatste 25 kilometer helemaal vlak

De tiende etappe van de Giro is op de tijdritten na de kortste etappe van deze Giro. De eerste 15 kilometer van de rit gaat heuvelop. Na de afdaling gaat het parcours zonder grote hindernissen naar de voet van de Valico della Somma, voor een beklimming van 7,4 kilometer met een stijgingspercentage van 4,3 procent.

Die beklimming lijkt niet al te zwaar, waardoor het aannemelijk is dat de sprinters aan kunnen blijven haken. Na de afdaling gaan de laatste 25 kilometer in één vlakke lijn naar de finish, waardoor het waarschijnlijk zal eindigen in een massasprint.

De finale kent veel bochten en kan dus verraderlijk zijn. Pas in de laatste halve kilometer komt de finishlijn in zicht.

Start: 13.55 uur

Verwachte finishtijd: Rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Tim Merlier

⭐⭐⭐⭐ Elia Viviani

⭐⭐⭐⭐ Giacomo Nizzolo

⭐⭐⭐ Dylan Groenewegen

⭐⭐⭐ Davide Cimolai

⭐⭐ Fernando Gaviria

⭐ Peter Sagan