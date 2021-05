Victor Lafay heeft zaterdag de achtste etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis was de sterkste van een kopgroep op een lastige aankomst. Attila Valter behield zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Lafay was veruit de sterkste van de vluchters op de slotklim van de vierde categorie. De Italiaan Francesco Gavazzi kwam op 36 seconden als tweede over de finish en de Duitser Nikias Arndt eindigde kort daarna als derde.

De 25-jarige Lafay boekte zijn eerste profzege uit zijn carrière. Vorige maand maakte hij ook al indruk in de Ronde van Valencia, waar hij vierde werd in het eindklassement.

Het flink uitgedunde peloton kwam op een kleine vijf minuten van de ritwinnaar over de streep. Alle favorieten zaten bij elkaar, waardoor er nauwelijks verschuivingen in de top van het klassement ontstonden.

Dat betekent dat rozetruidrager Valter zijn voorsprong van elf seconden op Remco Evenepoel behoudt. Egan Bernal is op zestien tellen de nummer drie in het klassement. Louis Vervaeke zakte wel van de vijfde naar de tiende plaats. Koen Bouwman is op de 32e plek de beste Nederlander.

Zondag staat een bergetappe over 158 kilometer van Castel di Sangro naar Campo Felice op het programma. Na twee cols van de tweede categorie en een van de derde categorie finishen de renners op een klim van de eerste categorie.

Kopgroep van negen krijgt ruime voorsprong

De achtste etappe voerde het peloton over 170 kilometer van Foggia naar Guardia Sanframondi. Onderweg moest een beklimming van de tweede categorie worden bedwongen en de finish lag op een klim van de vierde categorie.

Na een onrustig begin vormde zich op ruim 100 kilometer van de finish een kopgroep van negen renners, onder wie Fernando Gaviria, Nelson Oliveira, Victor Campenaerts en Arndt. Op dat moment had Caleb Ewan, die twee ritzeges boekte in deze Giro, al opgegeven vanwege pijn aan zijn knie.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton en namen een voorsprong van bijna zeven minuten. Op 38 kilometer van de finish kwam Gaviria ten val in een afdaling, maar de Colombiaanse sprinter kon verder en sloot even later weer vooraan aan.

Met nog 10 kilometer voor de boeg was het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog altijd zo'n zes minuten, waardoor duidelijk werd dat de vluchters om de ritzege mochten strijden. Niet veel later sprongen Campenaerts en Giovanni Carboni weg en het tweetal begon met een kleine voorsprong aan de slotklim.

Op de 3,5 kilometer lange col met een gemiddelde stijging van 6,7 procent reed Carboni vrijwel meteen weg bij Campenaerts, maar de Italiaan werd kort daarna gepasseerd door Lafay. De Fransman gaf zijn voorsprong niet meer weg en kwam met ruime voorsprong over de streep.