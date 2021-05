Caleb Ewan heeft in de achtste etappe van de Giro d'Italia opgegeven. De Australische sprinter van Lotto Soudal, tweevoudig etappewinnaar in deze Giro, stapte na een kleine 40 kilometer van zijn fiets vanwege pijn aan zijn knie.

De 26-jarige Ewan sprintte in de vijfde etappe naar de zege en pakte vrijdag ook de overwinning in de achtste rit.

Ewan liet al weten dat de kans groot was dat hij de Giro niet uit zou rijden, omdat hij zich optimaal wil voorbereiden op de Tour de France.

Atilla Valter gaat na zeven etappes aan de leiding in het algemeen klassement. De Hongaarse renner van Groupama-FDJ, de eerste Hongaar ooit in de roze trui, heeft nog altijd elf seconden voorsprong op zijn naaste achtervolger Remco Evenepoel.

Dit weekend zijn de klassementsrenners aan zet in de Giro. Zaterdag staat er een heuvelrit op het programma en zondag een bergrit. Koen Bouwman is op de 32e plaats de best geklasseerde Nederlander, op bijna elf minuten achterstand van Valter.

