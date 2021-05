In de negende etappe van de Giro d'Italia moeten de klassementsrenners zondag met de billen bloot. Met 158 kilometer is de etappe, die vertrekt vanuit Castel di Sangro, niet overdreven lang, maar met maar liefst 3.400 hoogtemeters en aankomst op de Campo Felice kunnen de verhoudingen in het algemeen klassement flink opgeschud worden.

De meeste en zwaarste hoogtemeters bevinden zich in de laatste 40 kilometer van de etappe. Dat biedt vluchters de kans om in de eerste bijna 120 kilometer een voorsprong op te bouwen die genoeg zal zijn om voor de etappezege te kunnen strijden.

Daarvoor moeten de vluchters wel de capaciteiten hebben om de reuzen in de slotfase van de etappe bedwingen. Dat is aan mannen als Pelle Bilbao, Giulio Ciccone en Alberto Bettiol normaal gesproken wel toevertrouwd.

Het profiel van de negende etappe in de Giro. Het profiel van de negende etappe in de Giro. Foto: Giro d'Italia

Onverharde en steile finale beloven vuurwerk

Wat de laatste paar kilometer van de rit nog een stuk interessanter maakt, is dat het een gedeeltelijk onverharde finale betreft. In de laatste 3 kilometer van de beklimming van de Campo Felice komen de renners over een grindpad, dat behalve onverhard ook nog eens steil is met een gedeelte van 8,6 procent over 1,6 kilometer.

Het is het slot van een etappe waarin de renners al na 20 kilometer beginnen met de beklimming van de Passo Godi. Officieel is het de enige beklimming in de eerste 90 kilometer, maar met veel ongecategoriseerde heuveltjes zal dat voor de renners heel anders voelen.

Na de beklimming van de Forca Caruso (derde categorie) begint de finale van de etappe op zo'n 40 kilometer van de finish, als de renners aankomen aan de voet van de Ovindoli. Deze berg van de tweede categorie wordt na een korte daling opgevolgd door de Campo Felice, waarop de renners na de op papier spectaculaire laatste 3 kilometer finishen.

Start: 12.30 uur

Verwachte aankomsttijd: rond 17.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Giulico Ciccone

⭐⭐⭐⭐⭐ Pelle Bilbao

⭐⭐⭐⭐⭐ Alberto Bettiol

⭐⭐⭐⭐ Matteo Fabbro

⭐⭐⭐⭐ Marco Soler

⭐⭐⭐ Gianluca Brambilla

⭐⭐ Davide Formolo

⭐Romain Bardet