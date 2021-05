Dylan Groenewegen zegt dat hij te weinig sprints in de benen heeft om zich vrijdag in de zevende etappe van de Giro d'Italia serieus in de strijd om dagsucces te mengen. De Nederlander kwam in de massaspurt in Termoli, die werd gewonnen door Caleb Ewan, als zevende over de streep.

"Natuurlijk wil ik graag winnen, maar op zo'n aankomst als vandaag mis ik toch nog wedstrijdritme en hardheid", aldus Groenewegen, die zijn eerste grote ronde sinds zijn lange schorsing rijdt.

De rit over 181 kilometer had geen klassieke sprintaankomst, want in de laatste kilometers was er een kort klimmetje. "Ik werd goed afgezet aan de voet van dat klimmetje, maar ik had niks meer over om te sprinten", bekende de 27-jarige renner van Jumbo-Visma.

Groenewegen was wel tevreden over het werk van zijn ploeg, met renners als David Dekker, Jos van Emden en de Italiaan Edoardo Affini.

"We hebben precies gedaan wat we besproken hadden. We nemen het positieve mee en we trekken deze lijn door naar de komende etappes. Ik heb zeker al stappen gemaakt en de ploeg ook. Het doet deugd om er weer tussen te zitten en om mij weer wielrenner te voelen. Ik kijk al uit naar de volgende sprint."

De sprint van de zevende etappe met op de achtergrond Dylan Groenewegen. De sprint van de zevende etappe met op de achtergrond Dylan Groenewegen. Foto: Getty Images

'Jongens zijn naar elkaar toe gegroeid'

Woensdag werd Groenewegen achtste in de massasprint en zondag kwam hij als vierde over de meet. Toch heeft ploegleider Arthur van Dongen het gevoel dat Jumbo-Visma steeds dichter bij een ritzege komt.

"We hebben na de vorige sprintetappe goed geëvalueerd. De jongens raken steeds meer op elkaar ingespeeld en dat zag je vandaag terug", aldus Van Dongen. "Het is mooi om te zien hoe de jongens voor elkaar door het vuur zijn gegaan en ook hoe ze dichter naar elkaar toegegroeid zijn. Dus we nemen de positieve dingen mee, want er gaat nog een aantal kansen komen."

Zaterdag zal Groenewegen geen nieuwe kans krijgen op een ritoverwinning, want dan staat een heuveletappe op het programma, en zondag wacht een bergrit. De etappe van maandag kan wel uitdraaien op een massasprint.