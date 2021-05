Mathieu van der Poel heeft vrijdag de shortrace voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd mountainbike van zondag in het Tsjechische Nové Mesto gewonnen. Vorige week was de Nederlander, die zich voorbereidt op de Olympische Spelen in Tokio, ook al de snelste in de shortrace voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Albstadt.

De 26-jarige Van der Poel was in de spannende sprint in Nové Mesto te sterk voor de Brit Tom Pidcock, waar hij als veldrijder ook geregeld tegen strijdt. De Franse wereldkampioen Jordan Sarrou eindigde als derde.

"Ik ken Tom al langer dan vandaag", zei Van der Poel kort na de finish. "Hij heeft me als veldrijder ook al vaak doen afzien. Vlak voor de sprint schoot ik uit mijn pedaal. Gelukkig zat ik er op tijd weer in, maar het vertraagde wel. Ik kon nog net winnen."

Zondag rijdt Van der Poel in Nové Mesto nog de crosscountrywedstrijd. Vorige week in Albstadt eindigde hij daarin als zevende. Hij reed in Albstadt zijn eerste wedstrijd als mountainbiker sinds augustus 2019.

Van der Poel rijdt in juni weer op de weg

Over ruim twee maanden wil Van der Poel als mountainbiker goud pakken op de Spelen. Het is niet alleen voor het vertrouwen richting Tokio belangrijk om goed te presteren.

Van der Poel moet ook punten pakken om ervoor te zorgen dat hij op 26 juli bij de olympische crosscountryrace zo ver mogelijk van voren mag starten. Een plek op de eerste of tweede startrij zou zijn kansen op olympisch goud flink vergroten.

Volgende maand stapt de renner van Alpecin-Fenix weer over naar de weg - hij start in de Ronde van Zwitserland, op het NK en in de Tour de France - en hij rijdt daarom maar twee World Cups op de mountainbike in de aanloop naar Tokio.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en de sluitingsceremonie is op 8 augustus.