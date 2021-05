Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Wilco Kelderman zijn vrijdag opgenomen in de olympische wegselectie voor de Spelen in Tokio. Ook Dylan van Baarle en Yoeri Havik zullen Nederland vertegenwoordigen, zo maakte bondscoach Koos Moerenhout bekend.

Dumoulin combineert de wegwedstrijd, die 24 juli verreden wordt, met de individuele tijdrit van vier dagen later. Havik komt ook in actie als baanwielrenner in Tokio. Hij is geselecteerd voor het onderdeel madison.

Moerenhout bleef de afgelopen periode in nauw contact met Dumoulin, die in januari besloot voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Hij nam de tijd voor bezinning en wilde goed nadenken over zijn toekomst. De Limburger maakte donderdag bekend dat hij begin juni zijn rentree maakt in de Ronde van Zwitserland en gaf ook aan dat hij graag naar Tokio gaat.

"In Nederland beschikken we over een aantal sterke tijdrijders, maar de klasse die Tom op dit onderdeel al heeft laten zien is van een uitzonderlijk niveau", vertelde Moerenhout vrijdag bij de bekendmaking van de selectie.

Vijf jaar geleden pakte Dumoulin olympisch zilver op de tijdrit in Rio de Janeiro en een jaar later was er goud op de WK. Nu wil de dertigjarige Dumoulin olympisch goed. De concurrentie in Tokio zal groot zijn, maar we gaan met Tom voor het hoogst mogelijke resultaat", zegt Moerenhout.

Geen uitgesproken favoriet bij wegwedstrijd

Bij de wegrace ziet Moerenhout geen uitgesproken Nederlandse favoriet. "Maar we kunnen wel degelijk hoge ogen kunnen gooien met sterke renners als Mollema, Kelderman, Dumoulin en Van Baarle."

Moerenhout liet eerder al weten dat hij één plaats in de wegploeg zou inruimen voor een baanrenner, zodat de sterke baanploeg een extra renner in Tokio heeft. Zijn keuze is op Havik gevallen.

"Ik denk dat we die vijfde plek met het beschikbare potentieel ook anders hadden kunnen invullen, maar het is een gegeven dat deze keuze gemaakt is in verband met de kansen op goud op de teamsprint. Ik ben ervan overtuigd dat Havik een hem toebedachte rol prima kan invullen in de wegwedstrijd."

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en de sluitingsceremonie is op 8 augustus.