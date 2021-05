Caleb Ewan heeft vrijdag zijn tweede overwinning geboekt in deze Giro d'Italia. De Australische renner van Lotto Soudal was na een lastige finale ook de snelste in de massasprint van de zevende etappe.

Ewan troefde na 181 kilometer tussen Notaresco en Termoli Davide Cimolai (tweede) en Tim Merlier (derde) met groot machtsvertoon af. Groenewegen kon het tempo van de voorste renners niet bijbenen en moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Eerder zegevierde Ewan in de vijfde etappe. Hij stapt waarschijnlijk na de rit van maandag, waarin de sprinters weer een nieuwe kans krijgen, uit de Giro, omdat hij zich optimaal wil voorbereiden op de Tour de France.

Groenewegen rijdt zijn eerste koers sinds zijn maandenlange schorsing vanwege het veroorzaken van de crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen van vorig jaar. Hij werd in de eerdere sprints in deze Giro vierde en achtste.

Atilla Valter behield eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. De Hongaarse renner van Groupama-FDJ, de eerste Hongaar ooit in de roze trui, heeft nog altijd elf seconden voorsprong op zijn naaste achtervolger Remco Evenepoel.

Kopgroep van drie kleurt etappe

De zevende etappe kende een voorspelbaar verloop. Drie man (Mark Christian, Simon Pellaud en Umberto Marengo) kregen meteen na de start een vrijgeleide van het peloton en fietsten een maximale voorsprong van vijf minuten bij elkaar.

De koplopers werden op een kleine 20 kilometer van de finish ingerekend, waarna een sprint onvermijdelijk was. Wel was het voor de sprinters nog even oppassen geblazen in de slotfase, omdat er op 1.600 meter van de streep een helling volgde.

De sprinters lieten zich echter niet verrassen. Van de toppers ging Fernando Gaviria heel vroeg aan. Hij sloeg een gaatje, maar Ewan wist dat te dichten en hield de concurrentie vervolgens op imponerende wijze ver achter zich.

Hugh Carthy kreeg materiaalpech in de laatste 2 kilometer en verloor veel tijd. De nummer zes in het algemeen klassement hoeft echter normaliter niet te vrezen voor zijn positie omdat hij pech kreeg in de veilige 3 kilometerzone.

Dit weekend zijn de klassementsrenners aan zet. Zaterdag staat er een heuvelrit op het programma en zondag een bergrit. Koen Bouwman is op de 32e plaats de best geklasseerde Nederlander, op bijna elf minuten achterstand van Valter.