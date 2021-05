Julian Alaphilippe doet niet mee aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De Franse wereldkampioen op de weg heeft gekozen voor andere wedstrijden in zijn programma.

"Na lang nadenken en in overleg met de bondscoach van de Franse selectie en mijn ploeg Deceuninck-Quick-Step heb ik besloten om me niet kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het is een persoonlijke en weloverwogen beslissing", schrijft Alaphilippe vrijdag op Twitter.

"We hebben de doelstellingen voor het einde van het seizoen op papier en dus moeten er keuzes worden gemaakt. Ik zou graag met trots het tenue van de nationale selectie dragen tijdens de komende wereldkampioenschappen. Ik wens de ploeg voor Tokio uiteraard het allerbeste."

Alaphilippe kwam vijf jaar geleden wel in actie op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij werd toen achter winnaar Greg Van Avermaet, Jakob Fuglsang en Rafal Majka vierde in de wegwedstrijd en reed niet de tijdrit.

Het is niet bekend in welke wedstrijden Alaphilippe zijn opwachting maakt in het najaar. Hij geeft in elk geval acte de présence in de Tour de France, die van 26 juni tot en met 18 juli duurt, kort voor de olympische wedstrijd op 24 juli.

De 28-jarige Alaphilippe rijgt de laatste jaren de zeges aaneen. Hij boekte dit seizoen tot dusver twee overwinningen: een etappe in de Tirreno-Adriatico en de Waalse Pijl. In onder meer de Strade Bianche werd hij afgetroefd door Mathieu van der Poel.