De achtste etappe van zaterdag in de Giro d'Italia is op het oog een rit waar vluchters een serieuze kans op de dagzege maken. Het glooiende parcours trekt over 170 kilometer van Foggia naar Guardia Sanframondi, waar de finish bergop ligt.

Hoewel er op papier niet flink geklommen hoeft te worden, krijgen de renners in totaal toch ruim 3.000 hoogtemeters voor de kiezen. Alleen halverwege de rit bij de beklimming van de Bocca della Selva zijn bergpunten te verdienen.

De Bocca della Selva is een 18,9 kilometer lange klim, waarbij het zwaartepunt vooral in het eerste gedeelte van de berg ligt. De eerste 15 kilometer gaat met zo'n 5 procent omhoog, waarna in de laatste kilometers 3,5 procent geklommen moet worden.

In de resterende 50 kilometer koersen de renners vooral bergaf. Vanaf zo'n 10 kilometer voor de finish verandert het profiel in vals plat, waarna er in de slotkilometers nog even serieus op de pedalen moet worden gestaan. Op de slotklim gaat het met zo'n 7 procent omhoog, in de laatste 500 meter moet er 4 procent worden geklommen.

Het profiel van de achtste etappe in de Giro d'Italia. Het profiel van de achtste etappe in de Giro d'Italia. Foto: Giro d'Italia

Profiel niet geschikt voor sprinters en klassementsrenners

De heuveletappe van donderdag is dus geen rit voor de sprinters, maar tegelijkertijd valt er voor de klassementsrenners ook niet veel te halen. Avonturiers als Thomas De Gendt en Nicolas Roche zouden deze rit dan ook weleens in hun agenda omcirkeld kunnen hebben.

Het profiel zou ook Bauke Mollema kunnen aanspreken, al heeft de Nederlander wel aangegeven dat hij in principe pas vanaf de tweede en derde week gaat koersen voor etappewinst.

De listige finale biedt ook kansen aan renners die wel houden van een steile eindspurt, zoals Diego Ulissi.

Start: 12.50 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Thomas De Gendt

⭐⭐⭐⭐ Diego Ulissi

⭐⭐⭐ Nicholas Roche

⭐⭐⭐ Rémi Cavagna

⭐ Bauke Mollema

⭐ Giovanni Visconti