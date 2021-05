Ploegleider Gene Bates van BikeExchange is met onmiddellijke ingang uit de Giro d'Italia gezet. De Australiër reed donderdag tijdens de zesde etappe de Belgische wielrenner Pieter Serry van de fiets.

Serry liet zich met nog 12 kilometer te rijden uitzakken uit de favorietengroep en werd op dat moment van achteren omvergereden door de ploegleider van de Australische formatie.

De renner van Deceuninck-Quick Step bleef even op het asfalt liggen, maar kon uiteindelijk zijn route wel vervolgen en kwam een klein kwartier na de Zwitserse ritwinnaar Gino Mäder als 61e over de finish.

Bates spoedde zich na de etappe meteen naar Serry om zijn excuses aan te bieden. De ploeg van kopman Simon Yates laat weten dat ze opgelucht is dat Serry in staat was om de etappe uit te rijden.

Ook Matt White, die als tweede ploegleider naast Bates in de auto zat, wordt bestraft. Hij moet een boete van 2.000 Zwitserse frank (1.827 euro) betalen, maar mag wel in de Giro blijven.

