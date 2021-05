De ploegleiding van Jumbo-Visma gaat de plannen wijzigen nu blijkt dat George Bennett de verwachtingen in de Giro d'Italia niet kan waarmaken. Het doel was om met de Nieuw-Zeelander in de top vijf te eindigen, maar hij verloor donderdag voor de tweede keer in drie dagen veel tijd.

Bennett kon op de slotklim van de zesde etappe net als dinsdag niet omgaan met de kou. De kopman van Jumbo-Visma kwam pas ruim zeven minuten na ritwinnaar Gino Mäder over de finish en staat in het klassement 31e, op 8.55 minuten van de nieuwe rozetruidrager Attila Valter.

"George was helemaal verkleumd van de kou en was helemaal leeg aan het einde. We hebben hem droge en warme kleren gegeven en geprobeerd hem zoveel mogelijk energie binnen te laten krijgen. Hij kon op de slotklim nog wel een keer terugkeren met behulp van Koen (Bouwman, red.), maar daarna was het toch echt over", aldus ploegleider Addy Engels.

De Noor Tobias Foss kwam als vijftiende over de eindstreep en was daarmee de beste renner van Jumbo-Visma. In het klassement is hij als nummer achttien (+1.53) ook de eerste namens de Nederlandse ploeg.

"Wat Tobias heeft laten zien, is een goede prestatie. Hij zat er kort achter", aldus Engels. "Hij moet vooral zo verder blijven gaan. Verder is iedereen goed aan de streep gekomen en zullen we voor het restant van deze Giro andere plannen moeten gaan maken."

De Giro gaat vrijdag verder met een relatief vlakke etappe over 181 kilometer, die van Notaresco naar Termoli voert. Er wordt gefinisht op een lastig klimmetje.