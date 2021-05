Annemiek van Vleuten heeft donderdag de Spaanse eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa op haar naam geschreven. De Europees kampioene op de weg bleef na een spectaculaire finale haar landgenote Demi Vollering voor en won deze wedstrijd voor het tweede jaar op rij.

De bergachtige koers over 128 kilometer van Zudaire naar Lekunberri kende een zeer levendige finale. Met nog 20 kilometer voor de boeg was er in kletsnatte omstandigheden een groep van zo'n twintig rensters over.

Meerdere rensters probeerden vervolgens weg te rijden, maar zij werden telkens teruggehaald. Op de Mugiro, een klim van de derde categorie, wist Van Vleuten wel een gaatje te slaan. De 38-jarige Movistar-renster hield haar voorsprong uiteindelijk vast, al kwam Vollering in de laatste meters nog heel dichtbij.

De 24-jarige Vollering, die eind vorige maand wel de sterkste was in Luik-Bastenaken-Luik, kwam in dezelfde tijd als haar landgenote over de finish. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde op vijf seconden als derde.

Voor Van Vleuten betekende de zege in de regio Navarra haar vijfde van dit seizoen. Eerder won ze de Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen en een rit en het eindklassement in de Ronde van Valencia.

Vrijdag komen Van Vleuten en Vollering opnieuw in actie in Spanje. Dan staan ze in Pamplona beiden aan de start van de Klasikoa Navarra.