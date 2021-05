Attila Valter heeft donderdag zeer verrassend de leiding in het algemeen klassement van de Giro d'Italia gegrepen. De Hongaar eindigde als twaalfde in een kletsnatte bergrit en hield Remco Evenepoel verrassend uit de roze trui. De Zwitser Gino Mäder soleerde naar de etappezege.

De 22-jarige Valter, die de witte trui voor het jongerenklassement al in het bezit had, gaf een kleine halve minuut toe op Mäder, die op een slotklim van de tweede categorie in de finale was weggesprongen uit een kopgroep met Bauke Mollema en Dario Cataldo.

Voor Valter was dat voldoende om Evenepoel achter zich te houden in het klassement. Het Belgische toptalent werd op twaalf seconden van Mäder vierde en staat in de algemene rangschikking tweede op elf tellen van de renner van Groupama-FDJ, die de roze trui overneemt van Alessandro De Marchi.

Achter Mäder won Egan Bernal de sprint om de tweede plaats, vóór Daniel Martin en Evenepoel. Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Simon Yates kwamen in de groep met Valter binnen en verloren wat tijd op de concurrenten voor de eindzege. Mollema zakte er in de finale doorheen en werd op meer dan twee minuten 31e.

In het klassement staat Bernal nu derde op zestien seconden van Valter. Vlasov bezet de vierde plaats op 24 tellen van de nieuwe rozetruidrager.

Vrijdag gaat de Giro verder met een relatief vlakke rit over 181 kilometer van Notaresco naar Termoli. De finish ligt op een lastig klimmetje.

Mollema maakt deel uit van kopgroep

De zesde rit voerde het peloton over 160 kilometer van Grotte di Frasassi naar Ascoli Piceno. Onderweg moesten een beklimming van de tweede en een van de derde categorie worden bedwongen. De aankomst lag op een ruim 15 kilometer lange klim van de tweede categorie.

Nadat het tempo in het eerste uur zeer hoog lag, vormde zich op zo'n 110 kilometer van de finish een kopgroep van zes renners, onder wie Cataldo en Matej Mohoric. Even later sloot Mollema ook aan bij dit gezelschap.

De vluchters kregen de ruimte en namen bijna vijf minuten voorsprong op het peloton, waaruit De Marchi al vroeg moest lossen. In de afdaling van de tweede klim reden Mohoric en Mäder weg uit de kopgroep en kregen zij even later gezelschap van Mollema en Cataldo.

Bauke Mollema (rechts) vormde op slotklim een kopgroep met Dario Cataldo (links) en Gino Mäder (midden). Bauke Mollema (rechts) vormde op slotklim een kopgroep met Dario Cataldo (links) en Gino Mäder (midden). Foto: Getty Images

Evenepoel en Bernal springen weg uit favorietengroep

Zonder de afgehaakte Mohoric begonnen de drie overgebleven koplopers met een voorsprong van een kleine drie minuten aan de slotklim. Ondertussen waren Romain Bardet, Alberto Bettiol en Giulio Ciccone weggesprongen uit het peloton, maar zij slaagden er niet in om het verschil met de leiders te dichten.

Op de slotklim dunde het peloton onder leiding van INEOS Grenadiers steeds verder uit en werd het verschil langzaam teruggebracht. Met nog 3 kilometer voor de boeg was de voorsprong van de drie koplopers nog een minuut en reed Mäder weg bij Mollema en Mohoric. De Zwitser hield stand en soleerde naar zijn grootste zege in zijn carrière.

Op een paar kilometer van de meet sprong Evenepoel samen met Bernal en Martin weg uit de favorietengroep. De Belg kwam als vierde over de streep en leek de roze trui te pakken, maar Valter hield de schade beperkt en nam de leiding over van De Marchi.