Joe Dombrowski heeft donderdag op moeten geven in de Giro d'Italia. De Amerikaanse renner van UAE Team Emirates heeft een hersenschudding overgehouden aan zijn valpartij in de finale van de vijfde etappe van woensdag.

Dombrowski, die woensdag zijn dertigste verjaardag vierde, botste op een verkeersregelaar en nam Mikel Landa mee in zijn val. De Spanjaard werd per brancard afgevoerd. Dombrowski stapte wel weer op zijn fiets en reed de rit uit, maar verloor veel tijd.

Medisch onderzoek wees uit dat Dombrowski na zijn crash met evenwichtsstoornissen kampte. Een arts stelde vast dat hij een hersenschudding heeft. Hij stapt daarom niet meer op de fiets voor de zesde etappe.

Dombrowski stond tweede in het algemeen klassement, maar zakte na woensdag weg in de rangschikking. Hij had dinsdag de vierde etappe gewonnen - een kletsnatte en zware heuvelrit - en werd daardoor koploper in het bergklassement.

Landa heeft zijn sleutelbeen en ook meerdere ribben gebroken. Hij moest de afgelopen nacht in het ziekenhuis doorbrengen en wordt nog verder onderzocht. Hij was de nummer vijftien van het algemeen klassement en een van de titelfavorieten.

De zesde etappe van de Giro heeft donderdag een aankomst bergop. De klassementsrenners kunnen mogelijk voor de eerste echte verschillen zorgen. Alessandro De Marchi is momenteel de drager van de roze leiderstrui.