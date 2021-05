Finish! Het is nog even wachten op de bevestiging, maar Evenepoel lijkt naar het roze te rijden! Na Mäder is het even wachten op de volgende renners, maar er liggen wel nog bonificatieseconden te halen op de eindstreep. Daar wordt om gesprint en die sprint wordt gewonnen door Bernal. Martin wordt derde en Evenepoel vierde.