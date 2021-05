Giro d'Italia

Zesde Etappe

Bergrit (162 km)

Verwachte aankomsttijd: 17.15 uur

Goedendag en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de zesde etappe van de Giro d'Italia.