Tom Dumoulin is praktisch zeker van een plek in de selectie voor de Olympische Spelen van Tokio. De voordracht van de dertigjarige renner, die volgende maand zijn rentree in het peloton zal maken, moet alleen nog goedgekeurd worden door sportkoepel NOC*NSF.

"Ik kan bevestigen dat Tom officieel is voorgedragen bij NOC*NSF", zegt bondscoach Koos Moerenhout donderdag in gesprek met NU.nl. "Zij moeten er ook nog wat van vinden, maar in principe gaat hij mee naar Tokio."

Jumbo-Visma, de ploeg van Dumoulin, meldde donderdagochtend dat de Limburger na een pauze van bijna vier maanden het plezier in het fietsen hervonden heeft en in de Ronde van Zwitserland (6-13 juni) terug zal keren als profrenner. Hij wil zich daarna via het NK tijdrijden (16 juni) en het NK op de weg (20 juni) voorbereiden op zijn hoofddoel: de tijdrit bij de Olympische Spelen in Tokio (28 juli).

"Voor het Nederlandse wielrennen is het goed nieuws dat Tom terugkomt. En ook met het oog op onze kansen in Tokio", aldus Moerenhout. "We hebben in Nederland de beschikking over meerdere goede tijdrijders, maar Tom is een sublieme tijdrijder. Hij is ook onze enige ex-wereldkampioen op dit onderdeel (in 2017, red.). Dat zegt iets over zijn status."

Dumoulin eindigde in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro als tweede in de tijdrit, achter de Zwitser Fabian Cancellara. In Tokio zal hij wederom tot de favorieten horen.

"Tom zal vooral zelf moeten uitweiden over zijn beweegredenen om terug te keren", zegt Moerenhout. "Maar ik ken zijn drijfveer richting de Spelen en hij gaat daar niet heen om alleen mee te doen. Ik ken Tom goed genoeg om te weten dat hij zijn vinger niet op zou steken voor Tokio als hij er niet van overtuigd zou zijn dat hij daar goed kan presteren."

Mannenselectie voor Tokio nog niet bekend

De olympische mannenselectie voor het wegwielrennen is nog niet officieel bekend. Vrouwenbondscoach Loes Gunnewijk bracht haar team eerder deze week al wel naar buiten.

Nederland mag in Tokio twee mannen opstellen in de tijdrit. Die twee renners zullen ook meedoen aan de wegrit. In die koers heeft Nederland vijf startplekken, maar een van die plaatsen gaat naar baanrenner Jan-Willem van Schip.