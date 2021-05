De zevende etappe van de Giro, die vrijdag vertrekt vanuit Notaresco en na 181 kilometer eindigt in Termoli, is op het eerste oog met slechts één gecategoriseerd klimmetje op maat gemaakt voor de sprinters. Maar door een verraderlijke finale kan het ook anders lopen.

Een kort, steil klimmetje op een paar kilometer van de finish, gevolgd door 1,5 kilometer vals plat omhoog richting de finish, geven avonturiers de kans om roet in het eten te gooien van de sprinters.

Wordt het toch een massasprint - en dat is het meest aannemelijke scenario - dan hebben Tim Merlier en Caleb Ewan kans op hun tweede ritzege deze ronde. Uiteraard wil ook Dylan Groenewegen meesprinten, maar het is de vraag of hij de heuvelachtige laatste kilometer goed doorkomt.

Het verraderlijke profiel van de finale kan ook een kolfje naar de hand zijn van mannen als Peter Sagan en Diego Ulissi.

Het profiel van de zevende Giro-etappe. Het profiel van de zevende Giro-etappe. Foto: Giro d'Italia

Steile helling met stuk van 12 procent

Na vertrek vanuit Notaresco hebben de renners een aanloopfase van een kleine 60 kilometer naar het steile klimmetje van de vierde categorie richting Chieti. Na wat kleinere heuvels volgen twee tussensprintjes.

De finale van de etappe begint met een steile klim op een kleine 2 kilometer van de finish. Het is een korte helling, en mede daarom niet gecategoriseerd, maar met een stijgingspercentage van 12 kan het wel verrassingen opleveren.

Een strijd tussen de kanonnen in het algemeen klassement lijkt er niet in te zitten en dus is de kans groot dat de Hongaar Attila Valter ook na vrijdag nog in het roze rijdt. Een onverwachte overwinning van een avonturier behoort wel tot de mogelijkheden. Voor de winnaar liggen tien bonificatieseconden klaar op de finish, voor de runner-up zes, en de nummer drie krijgt vier bonificatieseconden.

Start: 12.50 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Caleb Ewan

⭐⭐⭐⭐⭐ Peter Sagan

⭐⭐⭐⭐ Diego Ulissi

⭐⭐⭐ João Almeida

⭐⭐⭐ Tim Merlier

⭐⭐ Fernando Gaviria

⭐⭐ Rémi Cavagna

⭐ Patrick Bevin

⭐ Giacomo Nizzolo