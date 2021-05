Tom Dumoulin maakt volgende maand zijn rentree als wielrenner. WielerFlits meldt donderdag dat de dertigjarige Limburger, die in januari voor onbepaalde tijd met verlof ging, in de Ronde van Zwitserland (6-13 juni) terugkeert in het peloton.

Dumoulin wil zich volgens WielerFlits via de Ronde van Zwitserland, het NK tijdrijden (16 juni) en het NK op de weg (20 juni) voorbereiden op zijn hoofddoel: de tijdrit bij de Olympische Spelen in Tokio (28 juli).

De kopman van Jumbo-Visma kwam vier maanden geleden zeer verrassend met de boodschap dat hij zich ongelukkig voelde als profrenner en dat hij samen met zijn ploeg had besloten dat hij tijdelijk zou stoppen.

"Ik voel al maanden of misschien al een jaar dat ik moeilijk mijn weg kan vinden als Tom Dumoulin, de wielrenner", zei de winnaar van de Giro d'Italia van 2017. "Ik wil het voor iedereen goed doen en ben mezelf een beetje vergeten."

De afgelopen weken kwam Dumoulin weer iets vaker in de publiciteit. Zo was hij vorige maand op uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet aanwezig bij de Amstel Gold Race.

83 Wielrenner Dumoulin vergat zichzelf: 'Werd er ongelukkig van'

Dumoulin won in 2016 olympisch zilver op tijdrit

De Nederlandse mannenselectie voor het wegwielrennen bij de Spelen is nog niet bekend. Bondscoach Koos Moerenhout liet de afgelopen maanden doorschemeren dat hij een plek vrijhield voor Dumoulin.

De wereldkampioen van 2017 pakte bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro zilver op de tijdrit, achter de Zwitser Fabian Cancellara.

Dumoulin zal niet in actie komen in de Tour de France. Jumbo-Visma wees vorige maand met de Deen Jonas Vingegaard al een vervanger van de Limburger aan.

Dumoulin reed geen koers meer sinds hij eind oktober na zeven etappes de Vuelta a España verliet. Hij werd vorig seizoen zevende in de Ronde van Frankrijk.