Nacer Bouhanni is woensdag door de internationale wielerunie UCI voor twee maanden geschorst. De sprinter van Arkéa-Samsic wordt gestraft voor een duw die hij eind maart uitdeelde in de slotmeters van de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire.

De schorsing van de dertigjarige Bouhanni gaat met terugwerkende kracht in, is begonnen op 8 april en eindigt op 7 juni. Hij gaat als onderdeel van zijn straf ook een gedragscursus volgen.

Bij de sprint in Cholet-Pays de la Loire werd Groupama-FDJ-renner Jake Stewart in volle vaart de hekken in gereden door Bouhanni. De Brit bleef ternauwernood op zijn fiets zitten en ontsnapte zodoende aan een zware valpartij.

Het incident had wat weg van de duw die Dylan Groenewegen vorig jaar in de Ronde van Polen uitdeelde aan Fabio Jakobsen, die in tegenstelling tot Stewart wél hard ten val kwam en zwaargewond raakte.

Bouhanni, die al geen al te beste reputatie had in het peloton, kreeg na zijn duw een woedende reactie van Stewart en lag op sociale media onder vuur. Hij werd daarbij het slachtoffer van racisme en diende een klacht in.

Zijn schorsing zit deelname aan de Tour de France (die op 26 juni begint) niet in de weg, al betekent de periode zonder koersen wel dat het zijn voorbereiding op de grootste wielerkoers ter wereld verstoort.

