Dylan Groenewegen rekent het zichzelf aan dat hij woensdag in de door Caleb Ewan gewonnen vijfde etappe van de Giro d'Italia niet kon meesprinten om de dagzege. De renner van Jumbo-Visma kwam na chaotische laatste kilometers in de straten van Cattolica als achtste over de finish.

"Ik maakte in de finale een paar fouten. Daardoor reed ik achter de feiten aan", aldus Groenewegen, die in de sprintetappe van zondag als vierde finishte.

Voor de 27-jarige sprinter is de Giro zijn eerste ronde sinds zijn maandenlange schorsing en dat merkt hij. "De vorm is wel goed en ik krijg steeds meer ritme. Die foutjes zullen er uitgaan en dan ga ik er weer voor."

De vijfde rit, een vlakke etappe over 177 kilometer, werd ontsierd door valpartijen in de finale. Mikel Landa was het grootste slachtoffer. De Spanjaard werd per ambulance afgevoerd en zijn Giro is voorbij. De renners van Jumbo-Visma bleven wel op de fiets, maar de lead-out van Groenewegen werd ontregeld.

"We verloren elkaar in de laatste kilometers uit het oog", zei David Dekker. "De finale was erg hectisch en gevaarlijk met veel rotondes, haakse bochten en valpartijen. We zaten daardoor te verspreid om een goede lead-out te kunnen doen. Dat heeft met ervaring te maken."

Het verschil tussen Caleb Ewan en Giacomo Nizzolla op de meet. Foto: Getty Images

'Het was de hele dag nerveus'

Het is voor Jumbo-Visma wennen in deze samenstelling, met naast Dekker ook Jos van Emden en de Italiaan Edoardo Affini die Groenewegen in ideale positie moeten brengen voor de massasprint. Maar ploegleider Arthur van Dongen heeft goede hoop dat het deze Giro beter zal gaan dan een derde en een achtste plaats voor Groenewegen.

"Het was de hele dag nerveus en het was een kwestie van altijd op je hoede te blijven. Bij de val van Landa raakte de jongens elkaar kwijt waardoor Dylan niet meer in positie zat. We moeten ook reëel zijn. Het is de eerste keer dat ze met Dylan rijden. We hebben veel vertrouwen in Dylan en in zijn lead-out. Er gaan zeker nog meer kansen komen."

Groenewegen moet wel even wachten. De zesde etappe op donderdag is een bergrit over 160 kilometer. Na een col van de tweede en de derde categorie wordt gefinisht op een beklimming van nogmaals de tweede categorie.