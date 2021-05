Mikel Landa heeft woensdag een streep door zijn aspiraties in de Giro d'Italia moeten zetten. De kopman van Bahrain Victorious kwam in de finale van de vijfde etappe hard ten val en werd per ambulance afgevoerd.

Joe Dombrowski, de nummer twee van het klassement, knalde hard op een seingever en nam Landa mee in zijn val. De 31-jarige Spanjaard bleef lang op het asfalt liggen en kon zijn weg in tegenstelling tot Dombrowski niet meer vervolgen.

Onduidelijk is nog wat hem mankeert. "Mikel is in het bijzijn van onze ploegarts naar het ziekenhuis vervoerd. We geven direct een update als er een diagnose is", meldt Bahrain Victorious in een korte, eerste verklaring.

Landa was als belangrijkste troef van zijn ploeg met grote ambities afgereisd naar Italië. Na de eerste vier etappes bezette de klimmer de vijftiende plaats in het klassement.

Mikel Landa knalde hard op een seingever. Mikel Landa knalde hard op een seingever. Foto: Getty Images

Landa stond al eens op Giro-podium

Het is de tweede keer in vijftien deelnames aan een grote ronde dat Landa moet opgeven. De Spanjaard eindigde in 2015 als derde in de Giro en werd twee jaar geleden vierde in de Italiaanse rittenkoers.

De rit van donderdag, wanneer het peloton voor een pittige bergetappe staat, was belangrijk geweest voor Landa. De renners gaan dan twee beklimmingen van de tweede categorie en één col van de derde categorie over.

Caleb Ewan won woensdag de vijfde etappe. Landa's ploeggenoot Damiano Caruso is op de elfde plek, op 1.43 minuut van rozetruidrager Alessandro De Marchi, nu de best geklasseerde renner van Bahrain Victorious.