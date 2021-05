Caleb Ewan heeft woensdag de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Australische sprinter van Lotto Soudal rekende in de slotmeters af met Giacomo Nizzolo, die nipt tweede werd. Dylan Groenewegen speelde geen rol van betekenis in de eindspurt en finishte als achtste.

Zijn overwinning in de 177 kilometer lange rit tussen Modena en Cattolica is voor Ewan zijn eerste dagsucces in deze Giro. Zondag werd de eerste sprintrit gewonnen door de Belg Tim Merlier. Groenewegen werd toen vierde.

Groenewegen kreeg woensdag zijn tweede kans op een dagoverwinning sinds hij terug is van zijn maandenlange schorsing, maar de Jumbo-Visma-renner zat op het cruciale moment te ver van achteren om mee te doen om de zege.

De finale van de vijfde etappe werd ontsierd door enkele harde valpartijen, waarbij klassementsmannen Mikel Landa (Bahrain Victorious), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) en Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) de voornaamste slachtoffers waren.

Landa, die met grote aspiraties naar de Giro was gekomen, knalde samen met nummer twee van het klassement Dombrowski hard op een seingever en werd per ambulance afgevoerd. Dombrowski kon wel finishen, zij het op flinke achterstand. Sivakov ging eerder al onderuit en haalde de eindstreep ook, maar oogde aangeslagen.

Leiderstrui De Marchi niet in gevaar in wandeletappe

De leiderstrui bleef in handen van Alessandro De Marchi. De renner van Israel Start-Up Nation heeft het roze tricot sinds dinsdag in bezit en hoefde zich een dag later niet veel zorgen te maken, want het werd een wandeletappe, waarbij het tempo lange tijd laag lag.

Twee keer werd door een aantal renners een serieuze vluchtpoging ondernomen, maar beide kopgroepjes werden uiteindelijk weer opgeslokt door het peloton, zoals het meestal gaat tijdens sprintetappes.

De finale liep uit op een drama voor Dombrowski, Sivakov en vooral Landa, die er het ergst aan toe leek. Vooraan boekte Ewan zijn tiende overwinning in een grote ronde. De Marchi finishte in het peloton en heeft in het klassement 42 seconden voorsprong nummer twee Louis Vervaeke. De Portugees Nelson Oliveira (+0.48) staat derde.

De Giro gaat donderdag verder met een bergetappe, die 160 kilometer lang is en van Grotte di Frasassi naar San Giacomo voert. Na een col van de tweede en de derde categorie wordt gefinisht op een beklimming van nogmaals de tweede categorie.