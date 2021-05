Nog 105 km - Samensmelting! In een tijdsbestek van nog geen tien minuten zijn de Italiaanse vluchters Umberto Marengo en Filippo Tagliani ingerekend door het peloton. Ze hadden liefst vijf minuten voorsprong, maar die is helemaal geslonken toen de tussensprint in zicht was. Wie durft het nu aan?