Er komt volgend jaar weer een Tour de France voor vrouwen, heeft Tour-baas Christian Prudhomme dinsdag bekendgemaakt.

"De Tour de France voor vrouwen gaat volgend jaar plaatsvinden, dat is zeker", zegt Prudhomme tegen The Guardian. "Zonder corona en de Olympische Spelen in Tokio was het dit jaar al gebeurd."

Prudhomme kon nog niets zeggen over de data en de lengte van de vrouwelijke editie van de Tour. Wel zei hij dat de koers vlak na de Tour de France voor mannen zal worden gehouden.

Bij de onthulling van het Tour-parcours in oktober zal ook bekendgemaakt worden hoe de vrouwenkoers eruit gaat zien.

Tour-baas Christian Prudhomme. Tour-baas Christian Prudhomme. Foto: Getty Images

Eerdere pogingen mislukten

Diverse eerdere pogingen om een Tour de France voor vrouwen te organiseren, waren geen lang leven beschoren. Tussen 1984 en 1993 bestond de Tour de France féminin en van 1992 tot en met 2009 werd La Grande Boucle féminine georganiseerd.

Beide koersen verdwenen omdat ze niet rendabel bleken. "We willen nu een koers creëren die de tand des tijds kan doorstaan. Dat betekent dat de Tour voor vrouwen niet verliesgevend kan zijn", zei Prudhomme.

"Momenteel is het nog zo dat alle vrouwenkoersen die we organiseren ons geld kosten. En toch organiseren we met de ASO de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en in oktober komt ook nog Parijs-Roubaix", aldus de Tour-baas.

"De uitdaging is nu om een koers te creëren die over honderd jaar nog steeds bestaat. Daarom hopen we dat het merendeel van de omroepen die de mannenkoers uitzenden, dat ook met de vrouwenwedstrijd zal doen."