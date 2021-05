Alessandro De Marchi kan zijn geluk niet op nu hij voor het eerst in zijn carrière de leiderstrui in een grote ronde mag dragen. De 34-jarige Italiaan, die de vierde etappe van de Giro d'Italia dinsdag als tweede eindigde en daardoor het roze veroverde, is blij dat hij in zijn loopbaan volhardend is geweest.

"Veel van mijn aanvallende acties zijn in het verleden niet beloond, al denk ik niet dat ik in de elf jaar van mijn loopbaan fouten heb gemaakt. Het belangrijkste is om niet op te geven. De roze trui is waar alle kinderen van dromen", zei een dolblije De Marchi na de zware en kletsnatte heuveletappe van 187 kilometer.

De renner van Israel Start-Up Nation was een van de 25 vluchters in de openingsfase, maar net als 22 andere aanvallers moest De Marchi lossen op de Castello di Carpineti, de eerste klim van de dag. In de slotkilometers wist hij de overgebleven koplopers Rein Taaramäe en Christopher Juul-Jensen alsnog bij te halen.

De Amerikaan Joe Dombrowski bleek uiteindelijk over betere benen te beschikken op de slotklim van ruim 4 kilometer en pakte de ritzege. De Marchi kwam dertien seconden later als tweede over de streep en dat was ruimschoots voldoende om de leiderstrui van zijn landgenoot Filippo Ganna over te nemen.

Alessandro De Marchi is de nieuwe leider in de Giro d'Italia. Alessandro De Marchi is de nieuwe leider in de Giro d'Italia. Foto: ANP

'Ik had niet meer verwacht ooit in het roze te mogen rijden'

De Marchi won in zijn loopbaan al drie etappes in de Vuelta a España en doet nu voor de veertiende keer mee aan een grote ronde, maar hij droeg nog nooit de leiderstrui in een van de drie grote koersen. De ervaren Italiaan vindt het extra mooi dat hij de primeur in zijn geboorteland heeft.

"Ik had nooit verwacht dat ik nog eens in het roze zou mogen rijden, want ik ben er voorheen niet echt dichtbij geweest. Ik weet niet precies waarom, maar ik begon twee dagen geleden voor het eerst aan de leiderstrui te denken en het is nu gelukt", aldus De Marchi, die blij was met de grote kopgroep.

"Het was al snel duidelijk dat er geen simpele ontsnapping van drie of vier renners zou komen. Door de grote kopgroep waren we kansrijk en liep alles zoals gepland. De roze trui is heel mooi, maar het geeft misschien nog wel meer voldoening als ik hoor dat mensen blij zijn met mijn prestatie."