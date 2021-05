Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma had niet zien aankomen dat kopman George Bennett dinsdag bij de eerste echte krachtproef in de Giro d'Italia direct veel tijd zou verliezen. De Nieuw-Zeelander kon op de slotklim van de vierde etappe niet mee met zijn concurrenten.

"Het was geen fijne dag. Het ging niet zoals we gehoopt en verwacht hadden. Het waren moeilijke omstandigheden door het slechte weer", aldus Engels na de zware heuvelrit van 187 kilometer op de site van Jumbo-Visma.

De verschillen in het klassement werden veroorzaakt door aanvallen van Egan Bernal en Mikel Landa op de zware slotklim, enkele kilometers van de finish. Onder anderen Remco Evenepoel, Simon Yates, Vincenzo Nibali en dus Bennett konden niet mee. Waar Evenepoel en Yates 'slechts' elf seconden toegaven op Bernal en Landa, verloor Bennett bijna anderhalve minuut op de Colombiaan en de Spanjaard.

Volgens Engels had de 31-jarige Nieuw-Zeelander te veel last van de weersomstandigheden in de kletsnatte vierde rit. "George was op het eind bevangen door de kou en dat brak hem op. De één verteert dat beter dan de ander, maar dat is geen excuus. Van George weten we dat hij er niet goed tegen kan."

Jumbo-Visma-kopman George Bennett verloor in de vierde etappe veel tijd met het oog op het algemeen klassement. Foto: Getty Images

'Nog geen reden om het over andere boeg te gooien'

Mede door het forse tijdverlies van dinsdag is Bennett op dit moment drie minuten en tien seconden verwijderd van de nieuwe rozetruidrager Alessandro De Marchi. De Italiaan finishte de vierde etappe als tweede achter de Amerikaanse ritwinnaar Joe Dombrowski.

Jumbo-Visma, dat zich ten doel heeft gesteld om met Bennett in de top vijf van het klassement te eindigen, vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. "Dit verlies is op zo'n klim veel, maar aan de andere kant we zijn ook net begonnen. In drie weken kan er nog veel veranderen, hebben we in het verleden wel kunnen zien. Er is nog geen reden om het over een andere boeg te gooien", aldus Engels.

De klassementsrenners hoeven woensdag niet veel inspanning te leveren, want de vijfde etappe van de Giro is een volledig vlakke rit van 177 kilometer. Donderdag staat de eerste echte bergetappe van deze Ronde van Italië op het programma.