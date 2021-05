Joe Dombrowski heeft dinsdag de vierde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Amerikaan van UAE Team-Emirates kwam na een kletsnatte en zware heuvelrit van 187 kilometer solo over de finish, maar moest de roze trui aan Alessandro De Marchi laten.

Vluchters Rein Taaramäe en Christopher Juul-Jensen werden in de laatste kilometers op de slotklim bijgehaald door De Marchi en Dombrowski. Dombrowski reed snel weg bij De Marchi en soleerde naar de finish, maar de Italiaan van Israel Start-Up Nation volgde al op dertien seconden en dat was genoeg om het roze te pakken.

Filippo Ganna reed de eerste koersdagen in de leiderstrui dankzij zijn tijdritzege in de openingsetappe, maar de Italiaan van INEOS Grenadiers verrichte dinsdag in het peloton veel werk voor zijn kopman Egan Bernal en deed geen poging om zijn leiding in het klassement te behouden.

Voor de 29-jarige Dombrowski was het zijn eerste ritzege een grote ronde. De vijf jaar oudere De Marchi mag woensdag in de vlakke etappe van 177 kilometer voor het eerst in zijn carrière een etappe in een grote ronde in de leiderstrui rijden.

Onder de klassementsrenners was João Almeida duidelijk de grootste verliezer na de vierde etappe. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step, die de Giro vorig jaar als vierde eindigde en deze editie samen met Remco Evenepoel het kopmanschap zou delen, moest op de slotklim lossen en verloor minuten op zijn concurrenten.

Overigens verloor ook Evenepoel wat tijd, maar hij hield de schade beperkt. Egan Bernal en Mikel Landa kwamen elf seconden eerder over de finish dan het Belgische toptalent. Jumbo-Visma-kopman George Bennett verloor bijna anderhalve minuut op Bernal en Landa en Vincenzo Nibali kwam 34 seconden later over de finish.

Wanty-Gobert mag even hopen op nieuw succes

In de vlakke openingsfase van de zware heuvelrit sloeg een groep met 25 renners, onder wie Koen de Kort, een groot gat met het peloton. Met rozetruidrager Ganna aan kop van het peloton bleef de achterstand op de kopgroep lange tijd beperkt tot maximaal zes minuten. Op de Castello di Carpineti - de eerste gecategoriseerde klim van de dag - viel de grote kopgroep direct uit elkaar.

Taaramäe, Quinten Hermans (beiden Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Juul-Jensen gingen er met z'n drieën vandoor en vergrootten de marge op het peloton in de afdaling naar meer dan zes minuten, waardoor Wanty-Gobert een dag na de ritzege van Taco van der Hoorn lang mocht hopen op nieuw succes.

Op de Montemolino - een klim met hier en daar een stijgingspercentage van meer dan 10 - kon Hermans het tempo niet meer bijbenen en bleef zijn ploeggenoot Taaramäe samen met Juul-Jensen over. In de groep daarachter moest De Kort lossen, maar de dertien achtervolgers bleven wel in de buurt van de koplopers.

Rein Taaramäe en Christopher Juul-Jensen reden lang aan kop, maar werden op de slotklim gegrepen. Rein Taaramäe en Christopher Juul-Jensen reden lang aan kop, maar werden op de slotklim gegrepen. Foto: Getty Images

Vluchters redden het toch niet op slotklim

In het peloton moest Ganna na tientallen kilometers kopwerk lossen en werd het tempo in de slotfase opgevoerd, waarna het peloton uitdunde. Het hogere tempo werd Almeida verrassend genoeg al snel te machtig, want hij moest op een kleine 5 kilometer van de meet lossen.

Vooraan de koers begonnen Taaramäe en Juul-Jensen met een voorsprong van een minuut aan de Colle Passerino, de slotklim van 4,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9. De marge was echter niet voldoende om samen om de zege te kunnen strijden. Het tweetal werd voorbijgestreefd door De Marchi en Dombrowski, die duidelijk over de beste benen beschikte en zegevierde.

Niet heel ver daarachter in de groep met klassementsrenners zorgden Bernal en Landa voor spektakel door aan te vallen. Concurrenten als Evenepoel, Bennett, Nibali en Joe Hindley konden hun tempo niet bijbenen, waardoor de Colombiaan van INEOS en de Spanjaard van Bahrain-Victorious in de eerste serieuze krachtproef van deze Giro direct een klein tikje uitdeelden.