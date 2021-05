Mathieu van der Poel weet dat hij flink moet puzzelen om eind juli optimaal voorbereid aan de start van de mountainbikerace bij de Spelen te staan. De 26-jarige Nederlander rijdt de Tour de France vlak voor Tokio en dus is het zoeken naar momenten om te trainen voor zijn hoofddoel van het jaar.

De komende weken zullen praktisch alle Tour-renners een paar weken hoogtestage inplannen. Van der Poel is waarschijnlijk een van de weinigen die zijn mountainbike meeneemt.

"Ik denk dat ik afwisselend een dag op mijn wegfiets en een dag op mijn mountainbike ga trainen", aldus de kopman van Alpecin-Fenix, die later deze maand met zijn ploeg een aantal weken naar La Plagne trekt, in de Franse Alpen. "Of ik de mountainbike ook meeneem naar de Tour? Ha, nee daar zal ik er geen tijd voor hebben."

Van der Poel gedijt al jaren uitstekend bij de combinatie wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken, maar soms loopt hij ook tegen praktische problemen aan. Dit jaar is dat vooral de korte tijd tussen het einde van de Tour (18 juli) en de datum van de olympische mountainbikewedstrijd (26 juli).

Bondscoach Gerben de Knegt zei afgelopen weekend tegen De Telegraaf dat hij het liefst zou zien dat Van der Poel de komende 2,5 maand meer uren op de mountainbike maakt en de Tour overslaat. "De situatie is helaas anders. Ik kan niet dingen eisen van iemand die bij zo'n ploeg rijdt en zoveel geld verdient. Ach, uiteindelijk komt het allemaal wel in orde."

Van der Poel noemt de woorden van De Knegt dinsdag bij een digitaal persmoment "logisch". "Het ís voor de voorbereiding op Tokio een betere optie om niet naar de Tour te gaan. Zonder pandemie had ik vorig jaar de Spelen gereden en dit jaar mijn Tour-debuut gemaakt, en was er niks aan de hand geweest. Nu valt het allemaal samen en moet ik daarmee omgaan."

Route van Van der Poel richting Olympische Spelen 14-16 mei: WB mountainbike Nové Mesto

6-13 juni: Ronde van Zwitserland

20 juni: NK op de weg

26 juni-18 juli: Tour de France

26 juli: Olympische Spelen, mountainbike

'Rijd Tour met Spelen in achterhoofd'

Alpecin-Fenix mag dit jaar voor het eerst starten in de Ronde van Frankrijk en voor het management en de sponsoren is het geen optie om de absolute kopman van de ploeg thuis te laten. "Ik zie het niet als een verplichting, vind het heel cool om bij dit belangrijke moment voor het team te kunnen zijn", benadrukt Van der Poel. "Al zal ik de Spelen wel in mijn achterhoofd houden tijden de Tour."

Dat zou kunnen betekenen dat de winnaar van Strade Bianche een week voor Parijs uit de Tour stapt. "Daar hebben we nog geen besluit over genomen. We zullen het stap voor stap gaan bekijken."

Van der Poel rijdt komend weekend in het Tsjechische Nové Mesto eerst nog zijn tweede en laatste mountainbikewereldbeker van dit seizoen. Vorige week won hij in het Duitse Albstadt de shorttrackrace bij zijn eerste wedstrijd op de mountainbike in 21 maanden. Vervolgens eindigde hij als zevende bij de crosscountry, het olympische onderdeel.

"Ik wist dat mijn voorbereiding vrij kort was om al in topvorm te zijn in Albstadt", aldus Van der Poel, die in Nové Mesto punten moet verdienen om in Tokio op de eerste of tweede rij te mogen starten. "Ik hoop dat het deze week weer wat beter gaat."