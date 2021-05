De Nederlandse wielrensters hebben komende zomer een ijzersterke ploeg voor de wegwedstrijd bij de Olympische Spelen. Titelverdedigster Anna van der Breggen, Marianne Vos (de olympisch kampioen van 2012), Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zijn geselecteerd voor Tokio.

De 31-jarige Van der Breggen en de 38-jarige Van Vleuten komen twee keer in actie in Japan, want zij zijn ook gekozen voor de olympische tijdrit.

Nederland geldt op beide onderdelen als de grote favoriet in Tokio. In de selectie zitten de winnaressen van de afgelopen Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en ook de wereldkampioenen en Europees kampioenen op de weg en de tijdrit.

"We hebben een zeer sterke lichting wielrensters tot onze beschikking, waaruit we wel drie volwaardige olympische ploegen zouden kunnen selecteren. Dat is echt een luxepositie", zegt bondscoach Loes Gunnewijk dinsdag op de site van wielerbond KNWU.

"Uiteindelijk is er voor de wegrit gekozen voor een ploeg die op alle scenario's is voorbereid. We vertrekken met één doel: dat is goud en een derde opeenvolgende titel. In de tijdrit maken we met twee van de beste tijdrijdsters van de wereld ook kans op het best mogelijke resultaat."

Anna van der Breggen (links) viert haar olympische titel in 2016 met Marianne Vos. Anna van der Breggen (links) viert haar olympische titel in 2016 met Marianne Vos. Foto: ANP

Vos begint aan vierde Spelen

Van der Breggen, die na dit seizoen stopt als profrenster, werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene bij haar eerste Spelen, nadat Van Vleuten in een winnende positie hard viel. Bij de tijdrit pakte Van der Breggen brons.

De 33-jarige Vos was in 2012 de beste in de wegrit in Londen en begint in Tokio aan haar vierde Spelen. Vollering debuteert op de Spelen. De 24-jarige renster brak dit seizoen definitief door en won vorige maand Luik-Bastenaken-Luik.

De olympische wegrit voor vrouwen is op 25 juli en de tijdrit op woensdag 28 juli.