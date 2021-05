Mike Teunissen rijdt woensdag met de eerste etappe van de Ronde van Hongarije eindelijk zijn eerste wedstrijd van 2021. De renner van Jumbo-Visma, die in het afgelopen jaar veel pech kende, is gespannen voor zijn rentree.

"Ik ben best zenuwachtig", zegt Teunissen dinsdag op de site van zijn ploeg. "Het is eigenlijk heel lang geleden dat ik een koers heb gereden. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan."

De 28-jarige Limburger liep in februari tijdens een trainingskamp op Tenerife een spierscheuring in zijn bovenbeen op door een val over een steentje op de weg. Hij moest een streep door zijn hele voorjaar halen.

Teunissen, die in 2019 twee dagen de gele trui droeg in de Tour de France, lag er vorig jaar ook al langere tijd uit. Hij liep in juli een knieblessure op bij een val tijdens een training, waardoor hij niet kon meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Hij reed in september en oktober nog wel vier koersen, maar moest vervolgens door ziekte een streep door de Ronde van Vlaanderen halen.

De Ronde van Hongarije wordt zijn eerste koers sinds de Driedaagse Brugge-De Panne, 203 dagen geleden. "Ik heb eigenlijk nergens meer last van. Deze wedstrijd is een mooie opstap naar de rest van het seizoen, met als hoogtepunt de Tour de France."

Teunissen is al enige tijd zeker van een plek in de achtkoppige Tour-selectie van Jumbo-Visma. "Ik hoop in topvorm aan de Ronde van Frankrijk te beginnen. De bewandelde weg van twee jaar geleden proberen we na te bootsen met koersen en een hoogtestage. De Ronde van Hongarije is de eerste stap in dat plan."