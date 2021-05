Nog 133 km - Een opvallend tafereel in het peloton. Filippo Ganna, de drager van de roze trui, rijdt op kop van de grote groep om het tempo weer een beetje op gang te brengen. De tijdrijder van INEOS-Grenadiers lijkt geen poging te willen wagen om zijn leidende positie in het klassement te behouden. De kans is dus groot dat we na deze rit een nieuwe rozetruidrager hebben.