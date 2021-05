Filippo Ganna geniet van zijn roze trui zolang het nog kan. De klassementsleider in de Giro d'Italia verwacht dat hij na de etappe van dinsdag niet meer in het bezit is van het tricot.

Ganna draagt de leiderstrui sinds hij zaterdag de openingstijdrit domineerde en hield maandag stand in de verrassend door Taco van der Hoorn gewonnen derde etappe. Dinsdag gaat het peloton echter het middengebergte in.

"Ik heb vandaag veel sprinters zien lossen op de klimmetjes. Er waren uiteindelijk niet veel renners over in het peloton en ik zag dat Remco Evenepoel fantastische benen had. Het wordt zwaar voor me", aldus Ganna.

Toptalent Evenepoel lijkt als nummer drie van het klassement (op twintig seconden) een van de grootste kanshebbers op de roze trui in de lastige etappe, die boven op een col van de tweede categorie eindigt. Ganna zal zich niet alleen op zichzelf focussen.

"Iedereen mag denken wat hij wil, maar ik rijd in dienst van de ploeg. Egan Bernal (Ganna's ploeggenoot bij INEOS Grenadiers, red.) was de afgelopen dagen erg gemotiveerd. Ik hoop dat de roze trui in onze ploeg blijft. Zo niet, dan zullen we wat passiever gaan koersen."

In de aanloop naar de laatste col moeten de renners al twee beklimmingen van de derde categorie over. De etappe gaat over 187 kilometer en voert het peloton van Piacenza naar Sestola.