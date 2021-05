Taco van der Hoorn kan niet geloven dat hij maandag de derde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam heeft geschreven. De 27-jarige Nederlander was de hele dag in de aanval en kwam uiteindelijk solo over de streep.

"Ik kan het gewoon niet geloven. Ik was van plan om de hele Giro in de aanval te gaan en agressief te rijden", aldus Van der Hoorn, die namens de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux debuteert in een grote ronde, tegen Eurosport.

"Ik wist dat het heel moeilijk zou worden om met vluchters vooruit te blijven of te winnen. Maar 0,5 procent kans is voor mij genoeg, dus ik ging ervoor."

Van der Hoorn bleef op 8 kilometer van de eindstreep als enige over uit een kopgroep en hield knap stand in de straten van Canale. Aan de finish had hij nog vier seconden voorsprong op het jagende peloton.

'De laatste meters waren ongelooflijk'

Simon Pellaud was de laatste die vooraan overbleef met Van der Hoorn. De Nederlander had al het gevoel dat hij zijn Zwitserse medevluchter de baas kon zijn. "Simon ging op het laatste klimmetje hard omhoog, vol gas. Maar daarna voelde ik me sterker", zei hij.

"Ik liet hem achter en hoorde op een gegeven moment dat ik nog ongeveer veertig seconden overhad. Het voelde onwerkelijk. Ik ging er vol voor. Met nog 1 kilometer te gaan, dacht ik: ik ga het gewoon halen. De laatste meters waren ongelooflijk."

Van der Hoorn is de zestiende Nederlandse man met een etappezege in de Giro. Tom Dumoulin was in 2018 de laatste, toen hij de openingstijdrit in Jeruzalem op zijn naam schreef.