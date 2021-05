Taco van der Hoorn heeft maandag op zeer fraaie wijze de derde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De 27-jarige Nederlander, die debuteert in een grote ronde, reed de hele dag in de aanval en bleef het aanstormende peloton net voor.

Van der Hoorn begon op 8 kilometer van de streep aan een solo en hield knap stand in de straten van Canale. De Italiaan Davide Cimolai was op vier seconden van de winnaar de beste in de sprint van het peloton en eindigde als tweede. Peter Sagan kwam niet verder dan de derde plek, terwijl zijn ploeg heel veel werk had verricht tijdens de rit.

Het is voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de eerste zege van het jaar en ook de eerste zege in een grote ronde. Van der Hoorn kwam vorig jaar nog uit voor Jumbo-Visma, maar daar werd zijn contract na twee jaar niet verlengd. Hij zou aan de slag gaan bij de kleinere ploeg BEAT, maar ging later alsnog in op het aanbod van Wanty, dat een WorldTour-ploeg is.

De hardrijder brak in 2018 door met een ritzege in de BinckBank Tour, zijn enige overwinning op WorldTour-niveau tot maandag. Die overwinning kwam nadat hij maandenlang last had gehad van de gevolgen van een zware hersenschudding, die hij opliep bij een val op de mountainbike.

Van der Hoorn is de zestiende Nederlandse man met een etappezege in de Giro. Tom Dumoulin was in 2018 de vorige, toen hij de openingstijdrit in Jeruzalem op zijn naam schreef.

Filippo Ganna behield de roze trui. De Italiaan zal dinsdag flink aan de bak moeten om de leiding in het klassement te behouden, want in de vierde etappe (Piacenza-Sestola over 187 kilometer) gaat het peloton het middengebergte in. De finish ligt vlak na de top van een col van tweede categorie.

Regen houdt Van der Hoorn niet tegen

Het regende maandag stevig bij de start in Biella, maar Van der Hoorn en landgenoot Lars van den Berg lieten zich daar niet door tegenhouden. De Nederlanders reden met zes andere vluchters een maximale voorsprong van 6,5 minuut bij elkaar.

Daar was nog 3,5 minuut van over toen de koplopers met nog 70 kilometer te gaan begonnen aan het lastigste deel van de etappe, met vier pittige heuveltjes.

Sprinters als Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en Tim Merlier - de winnaar van zondag - kregen het direct lastig toen er geklommen moest worden. Dat kwam ook door het werk van BORA-hansgrohe, de ploeg van Sagan, aan kop van het peloton.

Vooraan moest de ene na de andere vluchter lossen op de colletjes. Van der Hoorn bleef over met de Zwitser Simon Pellaud en met nog 8 kilometer te gaan liet de Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de Zwitser achter zich.

Van der Hoorn begon zijn solo met een minuut voorsprong op de grote groep en hield precies genoeg over voor de met afstand mooiste zege uit zijn carrière.