De vijfde etappe van de Giro d'Italia woensdag is vlak en lijkt daarmee een uitgelezen kans voor de sprinters. Dylan Groenewegen mag hopen op ritwinst.

Zondag, in de tweede etappe, ging Groenewegen ook voor dagsucces en toen moest hij genoegen nemen met de vierde plek. Tim Merlier sprintte naar de winst. De Belg wil opnieuw toeslaan in de rit, die geen enkel gecategoriseerd klimmetje kent.

Caleb Ewan is net als Groenewegen uit op revanche. Hij werd zondag slechts tiende. Ook Elia Viviani en Giacomo Nizzolo worden als kanshebbers genoemd.

De vlakke rit zal hoogstwaarschijnlijk niet voor grote verschuivingen in het klassement gaan zorgen. Alessandro De Marchi mag in staat worden geacht de leiding te behouden, nadat hij de roze trui dinsdag overnam van Filippo Ganna. De Italiaan heeft 22 seconden voorsprong op Joe Dombrowski en 42 op Louis Vervaeke.

Het profiel van de vijfde etappe in de Giro. Het profiel van de vijfde etappe in de Giro. Foto: Giro d'Italia

177 kilometer met twee tussensprints

De renners vertrekken woensdag vanuit Modena en finishen na 177 vlakke kilometers in Cattolica, een kustplaats aan de Adriatische Zee. Er zijn twee tussensprints, waarbij bij de tweede maximaal drie bonificatiesecondes te pakken zijn. Bij de finish zijn tien, zes en vier bonificatieseconden te verdienen.

Mocht Groenewegen winnen, dan is het zijn vijfde ritzege in een grote ronde. Al zijn overwinningen tot nu toe boekte de renner van Jumbo-Visma in de Tour de France.

Start: 13.20 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Tim Merlier

⭐⭐⭐⭐ Caleb Ewan

⭐⭐⭐ Dylan Groenewegen

⭐⭐⭐ Elia Viviani

⭐⭐ Giacomo Nizzolo

⭐ Fernando Gaviria

⭐ Matteo Moschetti