De Europese kampioenschappen veldrijden worden dit jaar gehouden op de VAM-berg in Drenthe. De organisatie kreeg maandag te horen dat de kandidatuur officieel is bekrachtigd.

Op zaterdag 6 november strijden de elitevrouwen om de Europese kampioenstrui, een dag later is het de beurt aan de mannen. Ook de beloften en junioren komen datzelfde weekend in actie.

Eind vorig jaar vonden de EK ook al in Nederland plaats, toen in Rosmalen met Ceylin del Carmen Alvarado en de Belg Eli Iserbyt als winnaars van de Europese titels.

"De VAM-berg was bekend in Drenthe, is na het door Mathieu van der Poel gewonnen Nederlands kampioenschap ook al een begrip in Nederland en komt nu ook internationaal helemaal in de schijnwerpers te staan", zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink.

De organisatie verwacht in november wielerfans te kunnen ontvangen op de VAM-berg, aangelegd op een voormalige vuilnisbelt in Wijster. De beklimming heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 10, met een uitschieter van 15. Van der Poel veroverde daar vorig jaar de Nederlandse titel op de weg.