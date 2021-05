De vierde etappe van de Giro d'Italia kent een vlakke aanloop, maar een finale vol verraderlijke klimmetjes. Dat biedt dinsdag kansen voor vluchters, al behoort een strijd tussen de klassementsmannen ook tot de mogelijkheden.

De technisch lastige finale met veel steile klimmetjes en afdalingen vergt veel stuurwerk. Mannen als Matej Mohoric, Pello Bilbao, Alberto Bettiol en Valerio Conti zullen hun kans ruiken.

Mocht de vlucht niet slagen, dan zijn klassementsrenners als Remco Evenepoel, Egan Bernal, Simon Yates en João Almeida kansrijk voor dagsucces.

Het is zelfs niet uitgesloten dat er in de eindfase een slag geslagen kan worden in het algemeen klassement. De vraag is dan ook of de roze trui na de vierde etappe nog in handen is van Filippo Ganna, die sinds de openingstijdrit van zaterdag aan de leiding gaat.

Het profiel van etappe vier in de Giro Het profiel van etappe vier in de Giro Foto: Giro d'Italia

Steile heuvels volgen elkaar op in finale

De rit is 184 kilometer lang en gaat van Piacenza naar Sestola. Na 80 vlakke kilometers zit de laatste 112 kilometer vol klimmetjes, waarbij beklimmingen en afdalingen elkaar in rap tempo afwisselen. Zo is de eerste hindernis van de dag een korte maar krachtige klim van 3,6 kilometer met een gemiddelde stijging van zo'n 8 procent. 2 kilometer van die klim gaat zelfs met meer dan 10 procent omhoog.

Het venijn zit in de staart van de etappe. Met nog ruim 20 kilometer te gaan moeten de renners eerst 4 kilometer klimmen tegen een gemiddelde stijging van 8 procent. Er volgt een golvend gedeelte van 7 kilometer en daarna een afdaling en een klim. Deze klim is ruim 4 kilometer lang met een gemiddelde stijging van liefst 9,9 procent.

De laatste 1,5 kilometer gaat weer volgens een golvend patroon, met kort stijgende en kort dalende gedeeltes.

Start: 12.05 uur

Verwachte finishtijd: Rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐ Simon Yates

⭐⭐⭐⭐ Egan Bernal

⭐⭐⭐ Remco Evenepoel

⭐⭐⭐ João Almeida

⭐⭐ Matej Mohoric

⭐⭐ Pello Bilbao

⭐ Davide Formolo

⭐ Alberto Bettiol