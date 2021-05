Tim Merlier zorgde zondag voor een Belgische ritzege in de Giro d'Italia. Hij deed dat precies tien jaar nadat zijn landgenoot Wouter Weylandt was verongelukt na een fatale val in de Italiaanse ronde.

De 28-jarige Merlier verwees met zijn zegegebaar (het met zijn vingers maken van een W) naar Weylandt, voor wie voor de start al een indrukwekkende minuut stilte was gehouden. Rugnummer 108, dat Weylandt in de Giro van 2011 had opgespeld, stond daarbij in grote letters op de weg geschilderd.

"Op zo'n speciale dag voor België ben ik blij dat ik hem heb kunnen eren. Hij zal me misschien gesteund hebben van boven", zei Merlier tegen Het Laatste Nieuws.

Met zijn ritzege trad hij bovendien in de voetsporen van Weylandt, die na zijn ritzege in Middelburg in 2010 de laatste Belg was die een massasprint in de Giro had weten te winnen.

Voor de renner van Alpecin-Fenix is het zijn tweede WorldTour-zege, na een etappe vorig jaar in Tirreno-Adriatico. Dit seizoen schreef hij met Le Samyn, de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic drie kleinere Belgische eendagskoersen op zijn naam.

Cornelisse: 'Het is een gekkenhuis'

Michel Cornelisse, de Nederlandse ploegleider van Alpecin-Fenix, genoot vanuit de auto van het droomdebuut van zijn ploeg in een grote ronde. De Belgische formatie heeft geen WorldTour-status, maar dwong startrecht af door in 2020 bovenaan te eindigen in de UCI Europe Tour.

"Deze overwinning is voor de hele ploeg, de verzorgers, de mecaniciens", zei Cornelisse tegen Eurosport. "Vanavond drink ik er eentje mee. Het is nu een gekkenhuis."

Alpecin-Fenix is ook de ploeg van Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen slaat de Giro over om zich te richten op de Tour en Olympische Spelen.

Maandag staat de derde etappe in de Giro d'Italia op het programma. Het heuvelachtige parcours tussen Biella en Canale lijkt te zwaar voor de pure sprinters.