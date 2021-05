Dylan Groenewegen had er zondag enige moeite mee om blij te zijn met zijn vierde plaats in de tweede etappe van de Giro d'Italia. Maar de sprinter van Jumbo-Visma beseft dat het een goed resultaat is in zijn eerste sprint na een schorsing van negen maanden.

"Ik ben een winnaar en wil altijd meer. Maar als je vierde wordt in je eerste sprint na negen maanden, dan moet je eigenlijk blij zijn", zei Groenewegen in Novara.

De 27-jarige Amsterdammer vertelde dat hij 's ochtends en aan het begin van de etappe wat nerveus was. Toch had hij er geen probleem mee om zich in de sprint te mengen, negen maanden nadat hij een zware valpartij in de Ronde van Polen had veroorzaakt.

"Ik had in de finale geen angst en ging gewoon met de flow van peloton mee. Dat was heel fijn. Ik ben alleen een klein beetje teleurgesteld met de uitslag."

Zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma reden met nog 2 kilometer te gaan op kop van het peloton, maar daarna kwam Cofidis van sprinter Elia Viviani langszij. Groenewegen moest de sprint van iets te ver aan gaan en kon etappewinnaar Tim Merlier niet bedreigen.

"Het was weer even wennen en ik maakte wat kleine foutjes", gaf Groenewegen aan. "Zo'n sprint is altijd hectisch. Het remmen op de juiste momenten ging vrij goed, maar soms had ik wat eerder de goede slipstream kunnen pakken."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de sprint.

Groenewegen schrikt niet van bijna-val Gaviria

Groenewegen loofde het werk van zijn lead-outs David Dekker en Edoardo Affini. "Het was de eerste keer dat we samen reden en ze hebben het heel goed gedaan."

Groenewegens concurrent Fernando Gaviria kwam in de sprint nog bijna ten val, nadat hij door een teamgenoot van UAE Emirates werd gehinderd en de hekken raakte. Daar schrok Groenewegen niet van.

"Er worden altijd risico's genomen in de sprint. Als je het achteraf terugziet, lijkt het heel gevaarlijk. Maar tijdens de sprint zit je in een tunnel, ik vond het mooi om er weer tussen te zitten."

Mogelijk krijgt Groenewegen maandag een nieuwe kans, al moeten er wel enkele heuvels in het slot van de derde rit worden bedwongen. Woensdag is er met een vlakke rit sowieso een kans voor de sprinters.

"Ik kijk er nu al naar uit om snel weer te sprinten. Ik zat vandaag op een goede positie, maar had misschien wat eerder moeten aangaan. Dit geeft me wel vertrouwen voor de komende dagen."