Teambaas Patrick Lefevere van Deceunick-Quick-Step heeft zondag gereageerd op de beruchte ontmoeting tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Jakobsen had gehoopt op excuses voor de valpartij in Polen, maar kreeg die niet.

"De ontmoeting was de absolute wil van Fabio. Want veel meer dan de fysieke en financiële pijn wilde hij Groenewegen in de ogen kijken en excuses horen", zegt Lefevere tegen Het Laatste Nieuws. "Die heeft hij niet gekregen, integendeel."

Groenewegen maakte in een interview eind april bekend dat hij Jakobsen kort daarvoor voor het eerst gezien had sinds het ongeluk in Polen. Daarbij raakte Jakobsen levensgevaarlijk gewond, Groenewegen werd voor negen maanden geschorst.

Groenewegen vertelde dat beide renners hun hart hadden kunnen luchten en dat hij een goed gevoel aan het gesprek had overgehouden. Jakobsen reageerde daar donderdag verbolgen op door te melden dat de ontmoeting vertrouwelijk had moeten blijven en dat hij teleurgesteld was over het uitblijven van excuses.

'Eigenlijk is er niks gebeurd volgens Jumbo-Visma'

Volgens Lefevere waren er twee advocaten van Jumbo-Visma bij de ontmoeting aanwezig, net als directeur Richard Plugge en een woordvoerder. "Zij zeiden dat de crash 'een ding is dat gebeurt in een koers. Ze werden naar elkaar toe gezogen'", aldus Lefevere. "Eigenlijk is er volgens hen niks gebeurd."

Lefevere reageerde in augustus nog woedend na het ongeluk en sprak van "een moordaanslag" van Groenewegen. Deceuninck-Quick-Step spande een rechtszaak aan tegen Jumbo-Visma en de Ronde van Polen om de financiële schade te verhalen. Het is nog niet bekend wanneer die zaak dient.

Jakobsen lag enkele dagen in coma en onderging diverse operaties aan het gezicht. Hij is momenteel actief in de Ronde van Algarve. Groenewegen reed zondag in de Giro d'Italia de eerste etappe in lijn sinds zijn schorsing en eindigde in de massasprint als vierde.