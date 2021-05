De Belg Tim Merlier heeft zondag de tweede etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Dylan Groenewegen eindigde als vierde en Filippo Ganna behield de roze leiderstrui.

De 28-jarige Merlier van Alpecin-Fenix won de sprint in Novara van kop af. Precies tien jaar geleden overleed zijn landgenoot Wouter Weylandt na een val in de Giro. Hij werd voor de start van de etappe nog herdacht.

De Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Vivianni legden beslag op de tweede en derde plek. Groenwegen moest in zijn eerste massasprint sinds zijn negen maanden durende schorsing genoegen nemen met een vierde plek.

Fernando Gaviria werd bij het ingaan van de sprint gehinderd door zijn eigen lead-out en kwam bijna ten val. De Colombiaan van UAE Emirates raakte de dranghekken op volle snelheid, maar wist overeind te blijven.

Vluchter Albanese pakt bergtrui

De 179 kilometer lange vlakke rit kende een voorspelbaar verloop. Drie Italianen van kleine ploegen (Vicenzo Albanese, Umberto Marengo en Filippo Tagliani) vormden de vlucht van de dag, maar kregen nooit een grote voorsprong van het peloton.

De blauwe bergtrui was daardoor de enige haalbare trofee voor het trio. Albanese kwam op de enige beklimming van vierde categorie als eerste boven en staat aan de leiding in het bergklassement.

Met nog 25 kilometer te gaan werden de vluchters ingerekend door het peloton. Rozetruidrager Ganna pakte bij een tussensprint 3 bonificatieseconden, het Belgische toptalent Remco Evenepoel eiste twee bonusseconden voor zich op en klom naar de vierde plek in het klassement.

Niemand probeerde in de finale nog de massasprint te voorkomen. Jumbo-Visma nestelde zich met 2 kilometer te gaan op kop om de sprint aan te trekken voor Groenewegen, maar het treintje werd in de slotkilometer gepasseerd door de ploeggenoten van Viviani. De ervaren Italiaan zag hoe Merlier als eerste de sprint aanging en niet meer kon worden bijgehaald.

Maandag staat er in de Giro een heuveletappe op het programma. In de rit van 191 kilometer moet in de laatste 70 kilometer viermaal geklommen worden.