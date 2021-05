Annemiek van Vleuten heeft zondag de Ronde van Valencia gewonnen. Haar leidende positie kwam in de slotetappe niet in gevaar. In de Ronde van Algarve ging de eindzege naar João Rodrigues van de procontinentale ploeg W52-FC Porto.

De dagwinst in de slotrit naar Alicante ging naar de Sloveense Urska Zigart. Ze kwam solo met een kleine voorsprong op een omvangrijke groep over de finish.

Van Vleuten mengde zich niet in de sprint en kwam als elfde over de finish. Ze volgt als winnares van de Spaanse etappekoers Anna van der Breggen op, die dit jaar niet meedeed.

De 38-jarige Van Vleuten won donderdag de openingsrit en bleef vervolgens de hele ronde aan de leiding. Het is het derde succes voor de renster van Movistar dit seizoen. Eerder won ze Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Rodrigues verrast in Algarve

De 26-jarige Portugees Rodrigues verraste door de Ronde van Algarve te winnen. In de slotrit maakte hij twaalf seconden achterstand goed op INEOS-renner Ethan Hayter, die in de leiderstrui aan de slotrit mocht beginnen.

De dagzege ging naar Elie Gesbert. De Fransman van Cofidis klopte Rodrigues in een sprint-à-deux na een heuveletappe van 171 kilometer. Maurits Lammertink was op de veertiende plek de beste Nederlander.

Fabio Jakobsen reed in de Algarve zijn tweede koers sinds hij vorig jaar na een val in de Ronde van Polen in coma raakte. De sprinter van Deceunick-Quick-Step eindigde elke etappe buiten de top honderd, maar wist net als vorige maand in Turkije de ronde wel uit te rijden.