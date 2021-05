Mathieu van der Poel is zondag slechts als zevende geëindigd bij de crosscountry van de wereldbeker mountainbike in Albstadt. Vrijdag schreef hij in Duitsland nog de kortere shorttrackrace op zijn naam.

De Braziliaan Henrique Avancini nam de leiding bij de start, Van der Poel ging als vierde de eerste bocht door. De wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg nam halverwege de eerste ronde de eerste plaats al over.

Daarna probeerde 'VDP' alleen weg te rijden, maar hij slaagde er niet in om een echt gat te slaan. Die inspanning moest hij in de Duitse hitte bekopen, want na twee van de zes rondes kwam hij slechts als veertiende door over start-finish.

Van der Poel kon zich nog wat herstellen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een zevende plaats, op ruim een minuut achterstand van de Franse winnaar Victor Koretzky. INEOS-renner Tim Pidcock kwam als vijfde over de streep.

De wereldbeker in Albstadt was de eerste mountainbikewedstrijd van het jaar voor Van der Poel, die zijn zinnen op olympisch goud in Tokio heeft gezet. Volgende week staat hij ook in het Tsjechische Nove Mesto aan de start.

Met goede prestaties in Duitsland en Tsjechië wil Van der Poel zich verzekeren van een goede startpositie in Tokio. Na de race in Tsjechië richt hij zich weer op het wegwielrennen, waar hij in juni zijn debuut maakt in de Tour de France.

Terpstra zesde bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege in Albstadt naar de Française Loana Lecomte. Ze reed het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop en won met overmacht.

Haar landgenote en regerend wereldkampioene Pauline Ferrand Prevot finishte als tweede, voor de Amerikaanse Haley Batten.

Anne Terpstra werd zesde. De Nederlands kampioene moest 1.47 toegeven op Lecomte, die haar vorig jaar in Nove Mesto van de zege afhield.