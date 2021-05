Krists Neilands is zaterdag op zeer ongelukkige wijze de eerste uitvaller in de Giro d'Italia geworden. De 26-jarige renner van Israel Start-Up Nation viel toen hij na de openingstijdrit per fiets naar het rennershotel reed.

Israel Start-Up Nation meldt op Twitter dat Neilands een breuk heeft opgelopen in zijn rechtersleutelbeen en een operatie moet ondergaan.

De Let eindigde als 105e in de tijdrit van 8,6 kilometer in Turijn, op 55 seconden van winnaar Filippo Ganna.

Neilands, die vorige maand 25e werd in Luik-Bastenaken-Luik, had in de Giro een belangrijke helper moeten worden van kopman Dan Martin.

De Giro gaat zondag met 183 renners verder met een vlakke etappe over 179 kilometer van Stupinigi naar Novara.